"Омикрон" в Киеве: продлят ли каникулы в школах из-за нового штамма

На сегодня нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности

"Омикрон" распространяется достаточно быстро / Коллаж "Сегодня"

В Киеве не планируют продолжать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".Ученики вернутся за парты по плану.

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, пишет УНИАН.

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Детали

На сегодняшний день прогнозов по усилению мер противоэпидемической опасности в учебных заведениях нет.

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", – рассказал Олег Рубан.

"Омикрон" распространяется очень быстро

Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.

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В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.

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