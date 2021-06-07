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Він не є гідним! КНУ позбавив Лукашенко звання почесного доктора

7 червня, 15:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За позбавлення Лукашенко звання члени вченої ради голосували таємно

Після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко посадив літак Ryanair в Мінську, вчена рада Київського національного університету імені Шевченка позбавила його звання почесного доктора.

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За інформацією BBC, за позбавлення Лукашенко звання члени вченої ради голосували в таємному режимі.

Таке рішення було ухвалене вперше. Щоб позбавити звання Лукашенко, вченій раді КНУ довелося внести зміни в порядок надання цього звання.

Коли і як Лукашенко отримав звання почесного доктора КНУ:

  • Звання йому присвоїли в листопаді 2009 року, коли він приїхав до Києва з офіційним візитом. Тоді президентом України був Віктор Ющенко.
  • Коли Лукашенка назвали "видатним політичним і державним діячем", ректором КНУ був академік Леонід Губерський.

Після затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича і його подруги і примусової посадки літака, який летів в країну ЄС, ректор КНУ Володимир Бугров заявив, що Лукашенко "не є гідним звання почесного доктора".

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"Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету", заявив раніше Бугров.

Раніше Лукашенко підбивпідсумки переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Під час зустрічі він просив його допомогти потрапити в Крим через Росію, а вже після повернення до Мінська навіть звернувся з цим же питанням до президента України Володимиру Зеленському.

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