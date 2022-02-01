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Помаранчева зона та нові сертифікати. Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 11:53
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У середньому за останній тиждень у столиці фіксували близько 2-х тисяч нових випадків ковіду за день. Ми зібрали все, що потрібно знати киянам про епідемію та коронавірус у місті
Яка ситуація з ковідом у Києві
Яка ситуація з ковідом у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, як і по всій Україні, зростає захворюваність на ковід. Через погану епідеміологічну ситуацію столиця вже перейшла до помаранчевої зони карантину, проте голова Держпродспоживслужби Києва вважає, що про червону зону говорити поки що рано.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про карантин та коронавірус у Києві.

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Захворюваність у столиці

За останній тиждень, з 25 січня до 1 лютого, у Києві зафіксували 13 180 нових випадків коронавірусу. Якщо два тижні тому у місті було лише близько 400 хворих на день, то зараз – понад 2 тисячі.

  • 25 січня – 1919 випадків коронавірусу;
  • 26 січня – 2012;
  • 27 січня – 2384;
  • 28 січня – 2418;
  • 29 січня – 1058;
  • 30 січня – 1026;
  • 31 січня – 2363.

Що з карантином?

Київ сьогодні, 1 лютого, перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Відмітимо, що саме такий прогноз робив головний санлікар Києва Сергій Чумак, так що перехід не був несподіваним.

При цьому глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

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"Попри високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але попри це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. Від сьогодні, 1 лютого, мешканці столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Сертифікатом можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів після щеплення.

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