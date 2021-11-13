Опадів не прогнозується: яка погода буде сьогодні у Києві (мапа)

Погода в Києві буде малохмарною та хмарною. Максимальна позначка, на яку піднімуться стовпчики термометрів, становитиме +8 градусів. Швидкість вітру очікується слабка. Опадів не прогнозується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Києві буде вкрите хмарами. Без опадів.
Далі по темі
Весь день у столиці буде малохмарним. Швидкість вітру, який вранці повіє із заходу, а вдень та ввечері – зі сходу, становитиме 1-2 метри на секунду. Опадів не прогнозується.
- Температура: +2 +7°C;
- Вологість: 73-98%;
- Тиск: 754-755 мм;
- Хмарно.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
Читайте також
- Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками в країні змінюватиметься клімат.