Осадков не прогнозируется: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Погода в Киеве будет малооблачной и облачной. Максимальная отметка, на которую поднимутся столбики термометров, составит +8 градусов. Скорость ветра ожидается слабая. Осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.
Далее по теме
Весь день в столице будет малооблачным. Скорость ветра, который утром подует с запада, а днем и вечером – с востока, составит 1-2 метра в секунду. Осадков не прогнозируется.
- Температура: +2 +7°C;
- Влажность: 73-98%;
- Давление: 754-755 мм;
- Облачно.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
Читайте также
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.