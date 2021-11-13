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Осадков не прогнозируется: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
13 ноября, 06:42
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Скорость ветра ожидается слабая
Весь день в столице будет малооблачным. Коллаж "Сегодня".
Весь день в столице будет малооблачным. Коллаж "Сегодня".

Погода в Киеве будет малооблачной и облачной. Максимальная отметка, на которую поднимутся столбики термометров, составит +8 градусов. Скорость ветра ожидается слабая. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Весь день в столице будет малооблачным. Скорость ветра, который утром подует с запада, а днем и вечером – с востока, составит 1-2 метра в секунду. Осадков не прогнозируется.

  • Температура: +2 +7°C;
  • Влажность: 73-98%;
  • Давление: 754-755 мм;
  • Облачно.

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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