Війна війною, а весна за розкладом. Комунальники, незважаючи на обстріли, прикрашають місто

Робітники прибирають у парках та скверах, працюють у теплицях та готуються облаштовувати патріотичні клумби

Понад місяцьКиїв витримує повітряні атаки російських окупантів. Столиця та міста-супутники мужньо захищаються – незважаючи на смертельну небезпеку та варварські руйнування. Тим часом столичні комунальні служби "воюють" на своєму фронті – упорядковують столичні парки та сквери, готуються до висадки квітів.

У комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Дніпровського району кажуть, що незважаючи на загрозу обстрілів, їхні співробітники готують свої об'єкти до весни.

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Там зазначають, що підприємство перейшло на "військові рейки" з початку російської агресії. Техніка – трактори, екскаватори, вантажівки, поливальні машини задіяні на захисті міста та при гасінні пожеж. Більшість робіт доводиться виконувати вручну. Багато співробітників "Київзеленбуду" були призвані на військову службу або записалися до територіальної оборони.

Вночі – захист, а вдень – озеленення

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Усі десять районних підприємств по утриманню зелених насаджень "Київзеленбуду" продовжують працювати у місті.

Директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун каже, що вночі він зі зброєю в руках захищає місто – заступник командира у територіальній обороні, а вранці виходить на роботу та займається озелененням Дніпровського району.

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"Наразі ми мінімальними силами намагаємося зберегти те, що було нами збудовано у мирний час. Співробітники, які мають можливість вийти на роботу, виходять та якісно її виконують, якщо не звучить сигнал повітряної тривоги. Основне наше завдання – це весняне прибирання парків та скверів. Проводиться озеленення скверів, зелених зон, співробітники готуються до висадки квітів на клумбах", – розповідає сайту "Сегодня" директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

Після "тривоги" продовжують роботу

Коли немає сигналів повітряної тривоги, співробітники "Київзеленбуду" розкривають лунки навколо дерев, готують їх до весняного та літнього періоду.

У роботі задіяні переважно жінки. Вони вже звикли до сигналів повітряної тривоги, але намагаються вчасно пройти в укриття, коли чують звуки сирен. Після відбою виходять і продовжують прибирання чи відкриття лунок навколо дерев. За день до укриття доводиться заходити кілька разів.

Це просто золоті люди. Вони прикрашають наше місто незважаючи на війну та небезпеку. Я часто бачу, як вони працюють", – розповідає мешканка Києва Олена, яка живе біля парку Перемога.

Водії на передовій

Зеленбудівці кажуть, що нині потрібно проводити активний полив дерев та підживлювати їх, але робити це як у мирний час складно. Поливальні машини підприємства задіяні у гасінні пожеж, що відбуваються під час обстрілів міста та його передмість.

"Наші водії на передовій. Багато хто, на жаль, залишився в Сумах та Чернігові, тому не має змоги вирватися звідти. Деякі залишилися в Ірпені та Бучі. Ті співробітники, що залишилися у Києві, виходять на роботу. Ми їх забезпечуємо зарплатами, незважаючи на те, що фінансування значно поменшало", – розповідає Євген Ковшун.

Київ перетвориться на місто-сад

У "Київзеленбуді" впевнені, що війна незабаром закінчиться і неодмінно перемогою українського народу.

"Ми віримо у те, що ми переможемо. Віримо, що припиняться варварські обстріли міста та Київ повернеться до мирного життя. Ми зробимо все, щоб наш Дніпровський район потопав у квітах, і не лише він, а й весь Київ. Із грудня у наших теплицях вирощуються квіти, які ми плануємо висадити на клумбах нашого району. Ми їх не закинули і не дали їм загинути через війну. Вони очікують свого часу. Ми прикрасимо ними наш район", – додає Євген Ковшун.

Він упевнений, що нові клумби у Києві мають бути саме у патріотичних тонах.

"Ми зробимо клумби неймовірно гарними. Я впевнений, що Київ буде квітучим та зеленим, як це було до війни. Нам необхідно відновлювати пошкоджені будинки та допомагати іншим містам, які постраждали від російської агресії", – каже Євген Ковшун.

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