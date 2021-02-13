Парковка чи життя? У Києві рятувальники не могли дістатися до пожежі через забитий машинами двір (фото, відео)

Сьогодні в Голосіївському районі Києва сталася пожежа в житловому будинку.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Києві.
Пожежа почалася близько 6.00 ранку в квартирі на вулиці Академіка Вільямса 19/14. На виклик прибули пожежники з найближчих рятувальних підрозділів.
З'ясувалося, що горить квартира, площею 70 квадратних метрів на четвертому поверсі. Мешканців будинку почали евакуювати. Зазначається, що під'їзд в будинку був заставлений приватними автомобілями, які довелося відбуксирувати назад, щоб пожежно-рятувальна машина могла проїхати.
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Рятувальники, під час ліквідації пожежі в одній з квартир 22-поверхового будинку, вивели на вулицю 16 людина, 5 з яких – діти. В результаті інциденту дві людини – травмувалися.
Власник квартири, якому 47 років, отримав опіки рук та був госпіталізований до лікарні.
Також оглянули 6-річну дівчинку, у якої була підозра на отруєння продуктами горіння. У службі повідомляють, що в результаті поширення вогню, квартира згоріла повністю. Ліквідувати пожежу вдалося за 14 хвилин.
Нагадаємо, в Запоріжжі взяли під варту завідувача господарсько-обслуговуючим персоналом інфекційної лікарні. Його звинувачують в порушенні вимог пожежної безпеки.
Як повідомляли раніше в Дніпрі на вулиці Калиновій в Індустріальному районі сталася пожежа у квартирі.
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