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Похмура погода та прохолодно: прогноз погоди у Києві на 8 листопада (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
8 листопада, 06:42
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Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла
У місті чекає похмура погода. Колаж "Сьогодні".
У місті чекає похмура погода. Колаж "Сьогодні".

У Києві очікується похмурий день. У минулі часи помітили, якщо в цей день погода буде похмурою, то буде йти дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Уночі буде йти дощ, який, за прогнозами синоптиків, має закінчитися до ранку.

Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла, а вдень досягне 10-12 градусів. Окрім того, очікується південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

У місті чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Без опадів.

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

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Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним . Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю . У землі стає все менше води, тому її буквально забирає вітром

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7 листопада 1991. На шпальтах газет публікують лозунги кандидатів в президенти України. Ось, з якими гаслами претенденти йдуть на вибори.

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