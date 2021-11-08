Похмура погода та прохолодно: прогноз погоди у Києві на 8 листопада (карта)

У Києві очікується похмурий день. У минулі часи помітили, якщо в цей день погода буде похмурою, то буде йти дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Уночі буде йти дощ, який, за прогнозами синоптиків, має закінчитися до ранку.
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Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів тепла, а вдень досягне 10-12 градусів. Окрім того, очікується південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
У місті чекає похмура погода, яка проясниться лише надвечір. Без опадів.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.
Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним . Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю . У землі стає все менше води, тому її буквально забирає вітром