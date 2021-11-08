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Пасмурная погода и прохладно: прогноз погоды в Киеве на 8 ноября (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
8 ноября, 06:42
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Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла
В городе ждет пасмурная погода. Коллаж "Сегодня".
В городе ждет пасмурная погода. Коллаж "Сегодня".

В Киеве ожидается пасмурный день. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью будет идти дождь, который, по прогнозам синоптиков, должен закончится к утру.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, а днем достигнет 10-12 градусов. Кроме того, ожидается южно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В городе ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

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Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром

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