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Хмарна погода у Києві триматиметься весь день: прогноз від синоптиків на 2 січня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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2 січня, 06:20
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Нічний сніг закінчиться ще до ранку
Температура вночі 3-5 градусів морозу. Колаж "Сьогодні"
Температура вночі 3-5 градусів морозу. Колаж "Сьогодні"

Похмура погода у Києві триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Деталі

Нічний сніг закінчиться ще до ранку. День пройде без опадів, а ввечері сніг розпочнеться знову.

Температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень – до 2 градусів морозу. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -3 градусів та очікується невеликий снігопад.

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