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Пасмурная погода в Киеве будет держаться весь день: прогноз от синоптиков на 2 января (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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2 января, 06:20
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Ночной снег закончится еще до наступления утра
Температура ночью 3-5 градусов мороза. Коллаж "Сегодня"
Температура ночью 3-5 градусов мороза. Коллаж "Сегодня"

Пасмурная погода в Киеве будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Ночной снег закончится еще до наступления утра. День пройдет без осадков, а вечером снег начнется снова.

Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем – до 2 градусов мороза. Ближе к ночи столбик термометра опустится до -3 градусов и ожидается небольшой снегопад.

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