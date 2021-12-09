Майже 8 тисяч смертей та загроза "Омікрону". Яка ситуація з COVID-19 у Києві

Минулої доби, 8 грудня, у Києві зафіксовано 1198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 321 випадок більший, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Статистика по Києву
Загалом у місті з початку пандемії захворіли на ковід 309 999 чоловік.
Смертельних випадків – 7795, за останню добу – 33.
Одужали – 274 068 чоловік, за стуки – 1831.
Нові правила карантину
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.
- Тепер відвідувати громадські установи на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві
Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого ", – прогнозує Рубан.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НЗЗП).