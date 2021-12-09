Майже 8 тисяч смертей та загроза "Омікрону". Яка ситуація з COVID-19 у Києві

У столиці кілька днів тому почали діяти нові правила карантину

Новий штам "Омікрон" може з'явитися у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 8 грудня, у Києві зафіксовано 1198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 321 випадок більший, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Статистика по Києву

Загалом у місті з початку пандемії захворіли на ковід 309 999 чоловік.

Смертельних випадків – 7795, за останню добу – 33.

Одужали – 274 068 чоловік, за стуки – 1831.

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Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські установи на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого ", – прогнозує Рубан.

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