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Майже поновили! У Києві у Костелі Святого Миколая закінчують реставрацію

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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28 січня, 17:57
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Фахівці мали провести 24 види робіт усередині будівлі
У костелі спеціалісти закінчують роботи
У костелі спеціалісти закінчують роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у Костелі Святого Миколая, потерпілому від пожежі, закінчуються протиаварійні роботи.

Як повідомили у сюжеті телеканалу Україна 24, у понеділок 31 січня о 15:00 там проведуть перевірку.

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У костелі на вулиці Велика Васильківська, 75 відбудеться прес-підхід Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з нагоди завершення протиаварійних робіт у костелі та огляд результатів робіт.

Про пожежу

  • Увечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у Костелі святого Миколая. Зайнялася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння знаходився між першим та другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.
  • Від вогню постраждала внутрішнє оздоблення Костела святого Миколая, а також орган.
  • Храм було збудовано у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та прихід святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, який проводить у ньому богослужіння для релігійної громади.
  • Київська влада відмовлялася передати приміщення Римо-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове місце розташування Органної зали. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) перебуває в аварійному стані.
  • Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проект будівництва в Києві Будинки музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

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