Щось треба змінювати. У Костелі святого Миколая назвали пожежу у храмі поганим знаком (відео)

Вже кілька десятиліть прихожани намагаються добитись передачі храму парафії

Будь-яка пожежа у храмі трактується як попередження / Фото: колаж "Сьогодні"

З часів незалежності України ведеться боротьба прихожан Костелу святого Миколая, де 3 вересня спалахнула пожежа, щоб храм повернути парафіянам, однак зараз він належить Мінкульту.

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Про це "Сьогодні" розповів отець Богдан Савицький.

За його словами, будь-яка пожежа у храмі трактується як попередження.

"Щось не так. Щось треба змінювати. Щось треба міняти в житті і в суспільстві. Тому що скільки вже парафія бореться. Віддайте храм, віддайте. Влада не має можливості. Руки зв'зані: немає куди перенести орган, немає куди перевести співробітників, бо їхній штат понад 250 осіб. Зараз це питання будуть якось вирішувати, напевне цей випадок, трохи плачевний, пришвидшить", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про пожежу

Ввечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння розташований між першим і другим поверхами, полум'я швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Її вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу Святого Миколая, а також орган.

Храм був побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить в ній богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до розв'язання питання щодо нового місця розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві блискавка вдарила поруч з кафе, пожежа спалахнула миттєво.

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Також нагадаємо, в спальному районі Києва згорів будинок.