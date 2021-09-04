Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Щось треба змінювати. У Костелі святого Миколая назвали пожежу у храмі поганим знаком (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 15:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже кілька десятиліть прихожани намагаються добитись передачі храму парафії
Будь-яка пожежа у храмі трактується як попередження / Фото: колаж "Сьогодні"
Будь-яка пожежа у храмі трактується як попередження / Фото: колаж "Сьогодні"

З часів незалежності України ведеться боротьба прихожан Костелу святого Миколая, де 3 вересня спалахнула пожежа, щоб храм повернути парафіянам, однак зараз він належить Мінкульту.

Реклама

Про це "Сьогодні" розповів отець Богдан Савицький.

За його словами, будь-яка пожежа у храмі трактується як попередження.

Читайте також:

"Щось не так. Щось треба змінювати. Щось треба міняти в житті і в суспільстві. Тому що скільки вже парафія бореться. Віддайте храм, віддайте. Влада не має можливості. Руки зв'зані: немає куди перенести орган, немає куди перевести співробітників, бо їхній штат понад 250 осіб. Зараз це питання будуть якось вирішувати, напевне цей випадок, трохи плачевний, пришвидшить", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про пожежу

  • Ввечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння розташований між першим і другим поверхами, полум'я швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Її вдалося загасити о 22:41.
  • Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу Святого Миколая, а також орган.
  • Храм був побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить в ній богослужіння для релігійної громади.
  • Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до розв'язання питання щодо нового місця розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.
  • Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві блискавка вдарила поруч з кафе, пожежа спалахнула миттєво.

Реклама

Також нагадаємо, в спальному районі Києва згорів будинок.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти