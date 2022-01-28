Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ☎ Переговоры Байден-Зеленский 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Почти восстановили! В Киеве в Костеле Святого Николая заканчивают реставрацию

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Специалисты должны были провести 24 вида работ внутри здания
В костеле специалисты заканчивают работы
В костеле специалисты заканчивают работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в Костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, заканчиваются противоаварийные работы.

Как сообщили в сюжете телеканала Украина 24, в понедельник 31 января в 15.00 там проведут проверку.

Реклама

В костеле на улице Большая Васильковская, 75 состоится пресс-подход Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко по случаю завершения противоаварийных работ в костеле и обзор результатов работ.

Про пожар

  • Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в Костеле святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.
  • От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган.
  • Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине, который проводит в нем богослужения для религиозной общины.
  • Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.
  • Министерство культуры спланировало до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Пострадавшего на митинге под Радой ищут третий день. Мы узнали подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Так и пальцы оторвать может". В Киеве девушка устроила стрельбу посреди улицы (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Почти восстановили! В Киеве в Костеле Святого Николая заканчивают реставрацию Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

10 671

заболело за неделю в Киeвe

+46%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять