Під Києвом 96 тисяч абонентів залишаться без газу через обстріли окупантів

У передмісті Києва 96 тис. абонентів втратять газопостачання через обстріли розподільчих мереж російськими окупантами.
Про це повідомив Оператор ГТС України.
Деталі
На вимогу оператора газорозподільчих мереж АТ "Київоблгаз" Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайки".
Далі по темі
"Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина — чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники Оператора ГТС і "Київоблгазу" не можуть ліквідувати пошкодження. Знищення важливої інфраструктури — ще один злочин проти народу України", — йдеться в повідомленні.
Що відбувалося в Україні 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.