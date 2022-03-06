Під Києвом 96 тисяч абонентів залишаться без газу через обстріли окупантів

У передмісті Києва 96 тис. абонентів втратять газопостачання через обстріли розподільчих мереж російськими окупантами.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

На вимогу оператора газорозподільчих мереж АТ "Київоблгаз" Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блиставиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайки".

"Це означає, що 96 тис. абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина — чисельні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів. Через активні бойові дії співробітники Оператора ГТС і "Київоблгазу" не можуть ліквідувати пошкодження. Знищення важливої інфраструктури — ще один злочин проти народу України", — йдеться в повідомленні.