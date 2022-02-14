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Під Києвом "накрили" будинок розпусти – сутенерці всього 25 років (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 15:31
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Вартість надання послуг становила від 2500 гривень на годину. Доходи від підпільного бізнесу дівчина забирала готівкою або отримувала на банківську картку
На Київщині дівчина організувала "бізнес" з надання інтимних послуг. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині дівчина організувала "бізнес" з надання інтимних послуг. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині 25-річна дівчина організувала "бізнес" надання послуг сексуального характеру. Сутенерка працювала разом із 28-річною знайомою, яка була адміністратором та приймала дзвінки від клієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Деталі

Організатор винаймала дівчатам квартиру та координувала виїзди на виклики. Клієнтів шукали за допомогою оголошення у Мережі. Вартість надання послуг становила від 2500 гривень на годину. Доходи від підпільного бізнесу сутенерка забирала готівкою або отримувала на банківську картку.

25-річна киянка організувала незаконний "бізнес". Фото: ГУНП України

Що загрожує сутенерці?

Правоохоронці провели три обшуки та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність жінок до скоєння злочинів.

Наразі сутенерку затримали та повідомили їй про підозру. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Сутенерці загрожує термін. Фото: ГУНП України

В Івано-Франківській області "накрили" будинок

У селі Яблуниця Івано-Франківської області поліція викрила будинок розпусти. Організатором стала 30-річна мешканка Львівщини.

Як стало відомо, інтимні послуги надавали кілька дівчат віком від 18 до 30 років. Це мешканці Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей.

Зазначається, що дівчат вербували, користуючись вразливим матеріальним становищем.

Добовий дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2000 до 10 тисяч гривень на годину.

У поліції розповіли, що організатору загрожує покарання до п'яти років ув'язнення. Наразі їй повідомили про підозру.

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