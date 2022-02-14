Под Киевом "накрыли" публичный дом – сутенерше всего 25 лет (фото)

Стоимость предоставления услуг составляла от 2 500 гривен в час. Доходы от подпольного бизнеса девушка забирала наличными или получала на банковскую карту

В Киевской области девушка организовала "бизнес" по предоставлению интимных услуг. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области 25-летняя девушка организовала "бизнес" по оказанию услуг сексуального характера. Сутенерша работала вместе с 28-летней знакомой, которая была администратором и принимала звонки от клиентов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Организатор снимала девушкам квартиру и координировала выезды на вызовы. Клиентов искали с помощью объявления в Сети. Стоимость предоставления услуг составляла от 2 500 гривен в час. Доходы от подпольного бизнеса сутенерша забирала наличными или получала на банковскую карту.

25-летняя киевлянка организовала незаконный "бизнес". Фото: ГУНП Украины

Что грозит сутенерше?

Правоохранители провели три обыска и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщин к совершению преступлений.

Сейчас сутенершу задержали и сообщили ей о подозрении. Теперь ей грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Сутенерше грозит срок. Фото: ГУНП Украины

В Ивано-Франковской области "накрыли" публичный дом

В селе Яблоница Ивано-Франковской области полиция разоблачила публичный дом. Организатором стала 30-летняя жительница Львовской области.

Как стало известно, интимные услуги предоставляли несколько девушек от 18 до 30 лет. Это жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.