Під Києвом знайшли новий метод боротьби з ожеледицею: до чого тут кава

Експеримент планують продовжити, якщо відгуки комунальників та містян будуть позитивними

Каву безкоштовно передали місцеві кафе / Колаж "Сьогодні"

У місті Ірпінь під Києвом борються з ожеледицею за допомогою кави. Слизькі доріжки посипають кавової гущею, а не піщано-сольовою сумішшю, як це робили раніше. Використану каву комунальникам передають місцеві кафе.

Про це повідомляє ITV.

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Екологічний експеримент

Понад 20 кілограмів кавової гущі після використання комунальники отримали безплатно від п'яти місцевих кафе. Збір ініціювало Ірпінське агентство розвитку і назвало це екологічним експериментом.

Комунальники стверджують, що кава є екологічно безпечною і має абразивні властивості. Також вона може поліпшувати якість ґрунту та бути добривом для рослин. Отже, можна заощадити на закупівлі піску та солі, додають комунальники.