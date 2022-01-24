Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Под Киевом нашли новый метод борьбы с гололедицей: при чем тут кофе

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 20:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперимент планируют продолжить, если отзывы коммунальщиков и горожан будут положительными
Кофе бесплатно передали местные кафе / Коллаж "Сегодня"
Кофе бесплатно передали местные кафе / Коллаж "Сегодня"

В городе Ирпень под Киевом борются с гололедицей с помощью кофе. Скользкие дорожки посыпаюткофейной гущей, а не песчано-солевой смесью, как это делали раньше. Переработанное кофе коммунальщикам передаю местные кафе.

Об этом сообщает ITV.

Реклама

Экологический эксперимент

Более 20 килограммов переработанного кофе коммунальщики получили бесплатно от пяти местных кафе. Сбор инициировало Ирпенское агентство развития и назвали это "экологическим экспериментом".

Коммунальщики утверждаю, что кофе является экологически безопасным и обладает абразивными свойствами. Также он может улучшать качество почвы и быть удобрением для растений. Таким образом можно сэкономить деньги на покупке песка и соли, добавляют коммунальщики.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Мост Метро в Киеве разваливается прямо под ногами прохожих (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Тратят "тысячу Зеленского". В столичных аптеках огромные очереди (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 968

заболело за неделю в Киeвe

+20%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять