Под Киевом нашли новый метод борьбы с гололедицей: при чем тут кофе

Эксперимент планируют продолжить, если отзывы коммунальщиков и горожан будут положительными

Кофе бесплатно передали местные кафе / Коллаж "Сегодня"

В городе Ирпень под Киевом борются с гололедицей с помощью кофе. Скользкие дорожки посыпаюткофейной гущей, а не песчано-солевой смесью, как это делали раньше. Переработанное кофе коммунальщикам передаю местные кафе.

Об этом сообщает ITV.

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Экологический эксперимент

Более 20 килограммов переработанного кофе коммунальщики получили бесплатно от пяти местных кафе. Сбор инициировало Ирпенское агентство развития и назвали это "экологическим экспериментом".

Коммунальщики утверждаю, что кофе является экологически безопасным и обладает абразивными свойствами. Также он может улучшать качество почвы и быть удобрением для растений. Таким образом можно сэкономить деньги на покупке песка и соли, добавляют коммунальщики.