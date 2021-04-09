Під Києвом врятували аварійне гніздо лелеки (фото)

Лелека не міг самостійно впоратися з ушкодженнями

Під Києвом врятували аварійне гніздо лелеки.

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Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Так, в Команду порятунку тварин звернулися жителі села Плесецьке, з проханням відновити аварійне гніздо лелеки, яке було побудовано багато років назад і почало руйнуватися – частково завалилося.

"Лелека не міг самостійно впоратися з ушкодженнями, але старанно намагався провести ремонт аварійної конструкції. Для того, щоб допомогти в ремонті гнізда, диспетчер Команди порекомендувала жителям самостійно виконати ряд дій, без яких рятувальники не змогли б допомогти", – йдеться в повідомленні.

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Жителі самостійно домовилися з електриками про відключення стовпа від мережі на час проведення аварійних робіт, знайшли зварювальника, який за технічним описом зібрав опору для гнізда, а також знайшли підйомник для підйому конструкції наверх.

Після виконання всіх рекомендацій, рятувальники прибули на місце – залишки старого гнізда були обережно демонтовані зі стовпа і закріплені на металевій рамі. А сама рама встановлена на місце.

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На протязі декількох годин після закінчення робіт лелека повернувся на місце і продовжив самостійний ремонт гнізда.

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