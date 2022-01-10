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Потоваришувала з собаками. У парку Києва помітили лисицю (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 16:06
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Люди спочатку думали, що тварина живе у когось удома, оскільки вона виглядає дуже доглянутою
У столиці знайшли лисицю у парку. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці знайшли лисицю у парку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у парку "Відрадний" місцеві жителі помітили лисицю. Тварина грала на порожньому стадіоні у снігу. За словами людей, вона ніколи не проявляє агресію та дружить з собаками.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Зараз".

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У Києві знову побачили лисицю

На опублікованому відео можна побачити, як невелика лисиця грає у снігу на стадіоні у парку "Відрадний".

Звідки з'явилася там тварина і чи небезпечна вона – поки що невідомо.

Варто зазначити, що це не перший такий випадок у столиці. Так, наприкінці 2021 року на цьому ж місці вже бачили лисицю. За даними місцевих жителів, вона часто гуляє по парку. Люди спочатку думали, що тварина живе у когось удома, оскільки вона виглядає дуже доглянутою.

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Також місцеві жителі кажуть, що лисиця вже встигла потоваришувати з місцевими собаками і ніколи не проявляє агресію до людей.

У ботсаду Києва розгулює вовчиця

У Києві у Національному ботанічному саду імені Гришка помітили вовчицю. За попередніми даними, раніше вона жила у когось удома та її викинули.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" зоозахисники, по території ботанічного саду імені Гришка розгулює вовк.

"Це справді вовк, точніше вовчиця. Ймовірно, вона жила в когось удома і її просто викинули, як непотрібну іграшку. Вона бігає там з липня. Тварина не боїться людей, але близько не підходить, поводиться не агресивно. Вовчиця годується разом із безпритульними собаками. Найнебезпечніше, що незабаром розпочнеться період тічки і вона може спаровуватися з собаками", – пояснили сайту "Сьогодні" зоозахисники.

Про вовчицю знають багато зоозахисників. Вони кажуть, що тварину треба зловити та відвезти до одного з притулків для вовків. Для цього потрібна ініціатива керівництва ботсаду.

У самому ботанічному саду імені Гришка кажуть, що їм поки що невідомо вовк це чи собака. Тварину почали помічати відвідувачі тижнів зо два тому у різних частинах ботанічного саду.

"Ми поки не можемо сказати – чи справді це вовк, чи все ж таки помісь. Тварину бачили відвідувачі кілька разів здалеку. Ми плануємо провести її вилов. Тоді і з'ясуємо – це вовк чи собака. Також ведемо переговори з притулком, щоби прийняли тварину на утримання", – повідомив сайту "Сьогодні" головний садівник ботанічного саду імені Гришка Василь Остап'юк.

Спіймати вовчицю можна за допомогою шприца зі снодійним або зловити спеціальну петлю, але для цього потрібно детально вивчити поведінку тварини і місце, де вона обжилася в ботанічному саду.

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