Погода знову погіршиться: у Києві прогнозують сніг та сильний мороз (карта)

У столиці швидкість вітру сягатиме 12 м/с

У столиці температура опуститься до -9 градусів/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 21 грудня, у Києві прогнозують сніжну погоду. Окрім того, по столиці вдарить мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України йтиме сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -7 до -9 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледь!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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