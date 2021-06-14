Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)

Поліцейський обурився після того, як жінка попросила представитися і надати документи

У Києві поліцейський вибив телефон з рук жінки, яка вимагала представитися і знімала його на відео.

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Про це повідомляє "Киев сейчас".

Відомо, що патрульних викликала жінка, яка почула крики з першого поверху будинку і припустила, що там когось б'ють. Однак мешканка квартири розповіла, що її не били.

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Потім один із патрульних порадив заявниці "не втручатися в життя інших людей". Жінка вирішила написати заяву на нього і викликала ще один патруль. Поліцейський обурився і вибив телефон з рук жінки після того, як вона попросила представитися і надати документи.

В результаті жінка написала в поліцію заяву про те, що поліцейський пошкодив її майно.

Раніше на сайті Нацполіціі Київської області в новині про викриття подружжя-сутенерів, які відкрили свою мережу борделів, одне з фото підписали словом "шл*хи", проте пізніше це виправили.

Також нагадаємо, в Херсонській області колишнього поліцейського підозрюють у побитті людей.

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Крім того, як раніше ми писали, в Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.