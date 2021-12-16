Портал в XIX век? В Киеве провалился асфальт во дворе дома (фото)

В Киеве во дворе дома образовалась огромная яма. По словам очевидцев, выбоина ведет в подвалы усадьбы начала XIX века.
Соответствующее фото опубликовал Тимур Бобровский на странице в Facebook.
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Очевидец сообщил, что большая яма образовалась во дворе дома по ул. Малой Житомирской, 16/3.
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"Кажется, это подвал какого-нибудь имения середины XIX в. И что же с этим делать?" – написал Бобровский.
В комментариях жительница Киева Алена Мокроусова уточнила, что это подвалы усадьбы начала XIX века, здания которой – памятники архитектуры местного значения.
Большая яма в Киеве. Фото: Тимур Бобровский
В Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца
На столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого, появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка.
"Это так мило, что даже не так грустно", – пишут пользователи социальных сетей.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, чтобы залатать яму на проезжей части, нужно знать точный адрес.
"Скорее всего – это придомовая территория или межквартальный проезд. А они не на балансе "Киевавтодора", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации.