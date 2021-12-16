Портал в XIX век? В Киеве провалился асфальт во дворе дома (фото)

Большая яма образовалась по ул. Малой Житомирской, 16/3

В столице заметили огромную яму во дворе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве во дворе дома образовалась огромная яма. По словам очевидцев, выбоина ведет в подвалы усадьбы начала XIX века.

Соответствующее фото опубликовал Тимур Бобровский на странице в Facebook.

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Очевидец сообщил, что большая яма образовалась во дворе дома по ул. Малой Житомирской, 16/3.

"Кажется, это подвал какого-нибудь имения середины XIX в. И что же с этим делать?" – написал Бобровский.

В комментариях жительница Киева Алена Мокроусова уточнила, что это подвалы усадьбы начала XIX века, здания которой – памятники архитектуры местного значения.

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Большая яма в Киеве. Фото: Тимур Бобровский

В Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца

На столичной Троещине, на бульваре Владимира Высоцкого, появилась необычная яма на асфальте в виде сердечка.

"Это так мило, что даже не так грустно", – пишут пользователи социальных сетей.

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В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, чтобы залатать яму на проезжей части, нужно знать точный адрес.