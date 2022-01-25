Порвав на шматки. У Київському зоопарку горила зіпсувала свій подарунок із Німеччини (відео)

Від пледу, який йому подарували німецькі фанати, залишилися самі шматки

У столичному зоопарку горила знущалася з презенту / Фото: Колаж: Сьогодні

Єдина в Україні рівнинна горила нещодавно отримала різдвяні подарунки з Німеччини. Але скористалася ними недовго. Тоні порвав на шматки плед, який йому презентували.

Відео поділився Київський зоопарк в Instagram.

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"Тоні красень ", – підписали відео.

Про Тоні

Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні. Цього року Тоні виповнюється 48 років. Зараз він дотримується виключно вегетаріанської дієти – у раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.

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Минулого року для Тоні співробітники Київського зоопарку створили велику літню "фазенду" на відкритому повітрі з гамаками та великою терасою.

"Ми з великою любов'ю та увагою дбаємо про нього. Але як же приємно, що про нашого дідуся пам'ятають його шанувальники з-за кордону! Спеціальна дієта, приємні емоції та комфортні умови проживання забезпечать нашому Тоні гарну старість", – розповів сайту "Сьогодні" директор зоопарку Кирило Трантін.

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