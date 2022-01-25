Порвал в клочья. В Киевском зоопарке горилла испортила свой подарок из Германии (видео)

От пледа, который ему подарили немецкие фанаты, остались одни клочья

В столичном зоопарке горилла поиздевалась над презентом / Фото: Коллаж: Сегодня

Единственная в Украине равнинная горилла совсем недавно получила рождественские подарки из Германии. Но пользовалась ими недолго. Тони изорвал в клочья плед, который ему презентовали.

Видео поделился Киевский зоопарк в Instagram.

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"Тони красавчик", – подписали видео.

Про Тони

Горилла Тони – единственная равнинная горилла в Украине. В этом году Тони исполняется 48 лет. Сейчас он придерживается исключительно вегетарианской диеты – в рационе всегда есть сезонные овощи, фрукты, листья бананов, цикорий и много жидкости.

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В прошлом году для Тони сотрудники Киевского зоопарка создали большую летнюю "фазенду" на открытом воздухе с гамаками и большой террасой.

"Мы с большой любовью и вниманием заботимся о нем. Но как же приятно, что о нашем дедушке помнят его почитатели из-за границы! Специальная диета, приятные эмоции и комфортные условия проживания обеспечат нашему Тони хорошую старость", – рассказал сайту "Сегодня" директор зоопарка Кирилл Трантин.

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