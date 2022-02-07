Перетворилася на брухт: у Києві машина влетіла у відбійник (фото)

Сьогодні, 7 лютого, у Києві сталася серйозна аваріяна естакаді на вулиці Богатирській. На місці вже працює поліція.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
На фото видно, що водій в'їхав у відбійник. Про його стан наразі не відомо. Також не відомо про інших потерпілих. На місці працює поліція. Інформацію про ДТП уточнюється.
Далі по темі
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.
Раніше ми писали:
- У Кропивницькому легковик влетів у позашляховик: серед постраждалих — дитина
- У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП: жінка на Lexus протаранила автомобіль