Перетворилася на брухт: у Києві машина влетіла у відбійник (фото)

Уся інформація про ДТП уточнюється. Про стан водія поки що не відомо

На місці аварії вже працюю копи / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 лютого, у Києві сталася серйозна аваріяна естакаді на вулиці Богатирській. На місці вже працює поліція.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Реклама

На фото видно, що водій в'їхав у відбійник. Про його стан наразі не відомо. Також не відомо про інших потерпілих. На місці працює поліція. Інформацію про ДТП уточнюється.

У Києві водій заїхав у відбійник. Фото: Київ Оперативний

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

Реклама

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

Раніше ми писали: