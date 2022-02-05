У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП: жінка на Lexus протаранила автомобіль

Внаслідок ДТП постраждалих немає

Службовий автомобіль "фантом" отримав ушкодження лакофарбового покриття. Колаж "Сьогодні"

Автомобіль-"фантом" патрульної поліції потрапив у ДТП на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві.

Про це повідомляє перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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"Фантом" поліції потрапив у ДТП

"Сьогодні, близько 09 години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участю службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Водій Lexus не дотримувалася безпечного бічного інтервалу та зіткнулася зі службовим автомобілем", – повідомив Білошицький.

За його словами, внаслідок ДТП постраждалі відсутні.

"Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу", – додав він.

Як працюють автомобілі-фантоми?

Це автомобілі, які мають системи контролю швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість під час руху самого фантома, а також, коли фантом стоїть у певному місці.

Коли авто зафіксує правопорушення, відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків порушника. Далі цю інформацію перевіряють у базах даних.

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Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.

Аварії в Україні

В Україні у 2021 році сталося 5019 аварій за участю водіїв , які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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