У Києві поліцейський "фантом" потрапив у ДТП: жінка на Lexus протаранила автомобіль

Автомобіль-"фантом" патрульної поліції потрапив у ДТП на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві.
Про це повідомляє перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
"Фантом" поліції потрапив у ДТП
"Сьогодні, близько 09 години, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участю службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Водій Lexus не дотримувалася безпечного бічного інтервалу та зіткнулася зі службовим автомобілем", – повідомив Білошицький.
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Як працюють автомобілі-фантоми?
Це автомобілі, які мають системи контролю швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість під час руху самого фантома, а також, коли фантом стоїть у певному місці.
Коли авто зафіксує правопорушення, відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків порушника. Далі цю інформацію перевіряють у базах даних.
Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.
Аварії в Україні
В Україні у 2021 році сталося 5019 аварій за участю водіїв , які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.
За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.
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