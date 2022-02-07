Превратилась в хлам: в Киеве машина влетела в отбойник (фото)

Вся информация о ДТП уточняется. О состоянии водителя пока не известно

На месте аварии уже работаю копы / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 февраля, в Киеве произошла серьезная авария на эстакаде на улице Богатырской. На месте уже работает полиция.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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На фото видно, что водитель въехал в отбойник. О его состоянии пока не известно. Также не известно о других пострадавших. На месте работает полиция. Вся информация уточняется.

В Киеве водитель въехал в отбойник. Фото: Киев Оперативный

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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