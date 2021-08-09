Причини трагедії: завершено розслідування у справі про вибух в будинку на Позняках

Жителям будинку завдано матеріальної шкоди на суму понад 53 млн гривень – це підтверджується висновками експертизи

Наслідки вибуху. Фото: колаж "Сьогодні"

Закінчилося досудове розслідування стосовно п'яти посадових осіб АТ "Київгаз" за фактом вибуху в житловому будинку на Позняках, який стався 21 червня 2020 року.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram.

"Зокрема, йдеться про порушення "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу", – йдеться в повідомленні.

Жителям будинку завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 53 млн грн. Це підтверджується висновками проведених експертиз.

Серед підозрюваних – перший заступник голови правління АТ "Київгаз", троє головних інженерів управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

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"Дії службовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей", – додають в прокуратурі.

Підозрюваним у порядку ст. 290 КПК України оголосили про завершення слідства і відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Що трапилося 21 червня 2020 року

В житловому масиві Позняки, який розташований в Дарницькому районі столиці, вибухнув газ в десятиповерховому будинку.

Аварія сталася за адресою: вулиця Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті обрушилися перекриття між четвертим, п'ятим, шостим і сьомим поверхами. У той день загинули п'ятеро чоловік.

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