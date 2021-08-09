Причины трагедии: завершено расследование по делу о взрыве в доме на Позняках

Жителям дома причинен материальный ущерб на сумму более 53 млн гривен – это подтверждается выводами экспертизы

Последствия взрыва. Фото: коллаж "Сегодня"

Закончилось досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, который произошел 21 июня 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

"Речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовом газопроводе вместо снятого счетчика газа", – говорится в сообщении.

Жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн. Это подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Среди подозреваемых – первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

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"Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей", – добавляют в прокуратуре.

Подозреваемым в порядке ст. 290 УПК Украины объявили о завершении следствия и открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Что случилось 21 июня 2020 года

В жилом массиве Позняки, который расположен в Дарницком районе столицы, взорвался газ в десятиэтажном доме.

Авария произошла по адресу: улица Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. В тот день погибли пять человек.

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