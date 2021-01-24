Київські бики фехтують рогами, грають в футбол, а їхні дами не люблять камер – фото, відео

Все про символи року, які проживають у столичному зоопарку: бізони, яки, зубри і шотландську худобу

За китайським календарем в 2021-му на зміну білому Пацюкові прийде спокійний і розмірений білий металевий Бик. З цим символом нам доведеться жити весь наступний рік, починаючи з 12 лютого. Сайт "Сьогодні" вирушив до Київського зоопарку, щоб подивитися на живих символів року, дізнатися про їхні звички і повадки. Тут проживає аж чотири різних бика! У кожного є свої історія, характер, ім'я та сім'я. Знайомимося!

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ШОТЛАНДСЬКА СІМ'Я

Шотландська високогірна худоба – одна з рідкісних домашніх порід корів, виведена в передгір'ях Шотландії. Вони повністю адаптовані до цілорічного утримання на пасовищах. Завдяки густый вовны тварина добре переносить літню спеку і зимовий холод.

Голова сімейства – бик Дуглас, 6 років, спокійний, врівноважений, добрий до людей

Його дружина – Айрін, 6 років, характер нервовий і норовливий

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Їхня донька – Греммі, їй лише півроку, рухлива, допитлива, полохлива

Їжа: сіно, трава, зерно

Смаколики: яблуко, морква, буряк

"Дуглас і Айрін живуть у нас з 2014 року. Їх привезли із зоопарку "Лімпопо" у Львівській області. Дугласу був тоді рік, Айрін трошки молодша. Дуглас дуже спокійний і добрий, незважаючи на те, що він бик. А ось його дружина – це суміш вогню і перцю. Дама з характером. З їхнього стада, напасти може тільки вона. Корова страшно не любить уколів і здавати аналізи. Коли нам необхідно їх узяти – це просто ураган. Дуглас спокійно стоїть і терпить, а Айрін бунтує і буцається", – розповідає сайту "Сьогодні" Вікторія Служенко, завідувачка відділом копитних тварин Київського зоопарку.

Відео: Сьогодні

Яша – фехтувальники

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Поруч з "шотландцями" мешкає родина яків. Самці часто спілкуються через решітку. Це одомашнений підвид дикого яка. Він дрібніший за свого дикого родича і має не такий лютий характер. У гірських районах цих тварин використовують як домашню худобу – молоко, м'ясо, шерсть. А також для перевезення вантажів, як тяглову тварину.

Голова сімейства – бик Яша, 8 років, спокійний і розважливий

Його дружина – Маланка, 7 років, агресивна і вибухова

Їх син – Маяк, лише півроку, рухливий, грайливий

Їжа: сіно, трава, гілки

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Смаколики: морква, жолуді

Популяція яків у світі невелика – це зникаючий вид. Тварина живе у високогірних районах. Людині вдалося приручити дикого яка. У зоопарку мешкає вже свійський вид.

"Наші Яша і Маланка минулого року обзавелися потомством. Це вже не перша їхня дитина. Пару нам привезли із зоопарку "Лімпомпо". Яша – бойовий хлопець, його краще не чіпати. Він спокійний, але має великі роги. Біля його вольєра краще близько не стояти – рогами він може вдарити на 60 сантиметрів вперед. Він ними дуже спритно вміє користуватися. До речі, як не коле рогами свою жертву. Він її чіпляє на роги і перекидає через себе. Восени Яша так розправлявся з великими гарбузами граючи в футбол, а тепер вчить правильно буцатися сина Маяка. Маланка – норовиста дама. Не любить зайвої уваги. В очі їй краще не дивитися і камеру не наводити – це її дратує. Вона, як і всі тварини, не любить панібратства", – пояснює нам Вікторія Служенко.

ВСІ ЗУБРИ НА ЛІТЕРУ "М"

Ця тварина має природоохоронний статус. У всьому світі 1050 особин живе в зоопарках, 3700 проживає в природних умовах. Страшно в це повірити, але цей вид тварин був повністю знищений людиною в дикій природі ще у 1921 році. І завдяки роботі зоопарків він відновлюється.

Голова сімейства – бик Мирон, 15 років, любить самотність

Його дружина – Мира, 13 років, люта після пологів

Їхній син – Мускат, 3 роки, живе на волі в Залісся

Їжа: сіно, трава, гілки

Смаколики: морква, яблука, буряк (в природі їдять гриби)

За характером зубри – агресивні і полохливі. Недовірливо ставляться до людей. Молодняк виховують тільки самки, самці – одинаки. Мирон і Мира – кияни, вони народилися в зоопарку. Зубри дуже складні тварини в плані розмноження. Самки живуть групами, а самці окремо від них.

"В умовах зоопарку дуже складно підловити момент, коли вони спарюються. Період часу, коли самка може завагітніти – 48 годин. Якщо "проспали" цей момент – чекати доведеться цілий рік. Від Мирона і Мири ми отримуємо потомство, але хотілося б отримувати його щорічно. Минулого року в нас приплоду не було. Раніше у них народився малюк на ім'я Мускат, ми його передали в резиденції Залісся на вільне зміст. Він там адаптується до дикої природи на великій площі. Йому вже третій рік пішов. І за розмірами він, як його тато", – розповідає нам Вікторія Служенко.

Цікава деталь – для Київського зоопарку засновник племінної книги призначив букву "М". І імена всіх зубрів, які тут народилися, починаються лише на цю букву.

"Зубри дуже недовірливі. Мира – це взагалі ураган після пологів. У неї з'являється море ненависті до всього на світі. У цей період вона кидається на все, що рухається. Після пологів ми залишаємо її в спокої на два тижні і взагалі не турбуємо, їжу тихо ставимо і йдемо. Дитину вона ховає в будиночку. Коли відвідувачів небагато, то виводить її звідти. Згодом вона заспокоюється, гормональний фон приходить до норми, і вона стає поступливішою – підпускає до свого малюка", – розповідає нам Вікторія Служенко.

ВЕСТЕРОС – СИН БІЗОНА ВАРЯГА

Ця тварина має природоохоронний статус. Вони дуже соціалізовані та відкриті для людей, але в разі небезпеки відразу атакують. Бізони – родичі зубрів. Вони живуть на рівнинах Північної Америки. Але на відміну від зубрів не люблять самотності та селяться великими стадами. Самці між собою одноразово з'ясовують стосунки. Після цього в одній групі можуть жити кілька самців, підкоряючись в усьому ватажкові стада. Телят теж народжують в групі, і всі беруть участь у вихованні, ніхто малюків не ображає.

Голова сімейства – бик Варяг, 18 років, любить буцати колоду

Його дружина – Веста, 8 років, турботлива мати

Їхня донька – Вербена, 2 роки, дуже товариська

Син – Вестерос, йому півроку, маленька зірка зоопарку

Їжа: зерно, трава

Смаколики: морква, яблука, буряк

"Варягу вже виповнилося 18 років. Поважний вік. За людськими мірками – це 50-60 років. Але потомство він ще дає. Варяг народився у Київському зоопарку, характер має своєрідний – не любить фотографуватися, надмірно при цьому нервує. Його дружина Веста приїхала до нас з Харківського зоопарку на утримання, поки там йде реконструкція. Цього року у Варяга і Вести народився хлопчик. Він досить вже великий і звуть його Вестерос. Його так назвали на честь королівства з популярного серіалу "Гра престолів". Тепер і в Київському зоопарку є королівська особа у вигляді милого бізона", – розповідає нам Вікторія Служенко.

З усього сімейства найбільш товариською виявилася самочка Вербена. Вона, почувши голос Вікторії, навіть підійшла привітатися до краю вольєра. Її, до речі, залишать в Київському зоопарку для розмноження.

Звертаємо увагу, що у вольєрі у бізонів розкладені величезні колоди. Ці тварини дуже люблять буцатися.

"Особливо буцатися любить Варяг. Він може "ганяти" колоду по всьому вольєру. Потім співробітникам доводиться за допомогою трактора буксирувати її на колишнє місце. А атакують бізони трохи по-іншому, ніж яки. Бізони розганяються і таранять об'єкт, а потім за рогами перевертають. Варяг регулярно робить це з колодами", – розповідають співробітники зоопарку.

ПОТЕРТИ КОПИТА НА ЩАСТЯ

Цікаво, що відвідувачі для биків Київського зоопарку – це як декорація, що повільно змінюється в різні пори року. Вони намагаються не звертати на людей ніякої уваги. А ось прихід доглядачів чують здалеку – відразу біжать до годівниці, щоб отримати щось смачненьке.

У вольєрах у всіх київських биків є спеціальні чесалки. Коли вони линяють, їм потрібно активно чесатися. З приводу року Бика для всіх зробили вертикальні чесалки і прикрасили їх сосновими гілками.

До речі, в Київському зоопарку є ще один, п'ятий бик, і він зроблений з бронзи. Це його символ – зубр, який прикрашає новий центральний вхід. Є повір'я, що якщо потерти його копито, то обов'язково збудеться бажання і вас буде супроводжувати удача.

Як піклуються про приматів під час карантину в зоопарку Києва, дивіться відео:

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