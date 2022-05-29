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З днем народження, Київе! Кличко емоційно привітав киян з днем міста

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 травня, 12:45
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Мер назвав столицю затишною та енергійною
Віталій Кличко записав відеопривітання з Днем Києва. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко записав відеопривітання з Днем Києва. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

Міський голова Віталій Кличко привітав мешканців столиці з Днем Києва. Він заявив, що душа міста – це люди. До того ж мер не торкнувся теми війни у привітанні.

Відповідне відео Кличко опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Київ… Старовинний і сучасний. Затишний і енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. І ми його разом робимо ще кращим! Тому що душа нашого міста – це його люди. З Днем народження, Київе. З Днем Києва, дорогі кияни! З Днем народження, наше улюблене місто. Слава Україні! Слава Києву!" – сказав мер столиці.

День Києва та День столиці: дати та програма

Цього року святкування Дня столиці та Дня Києва 28 та 29 травня відбуватиметься в умовах воєнного стану. Тому для дорослих жодних масштабних заходів не передбачено, хоча можна буде відвідати пішохідні екскурсії, виставки та концерти. Дитячі заходи відбудуться здебільшого в онлайн-форматі. При цьому влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття. Детальну програму заходів опублікувала КМДА.

Зокрема, 28 та 29 травня онлайн відбудеться фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва Formidable. Щотижня в Instagram можна брати участь в онлайн-вікторині з історії Києва. А Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей проводитиме онлайн міський конкурс дитячого малюнка "Київ та кияни очима дітей" до 20 червня.

Муніципальні музеї та бібліотеки відкриють тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури. У вихідні киян та гостей міста також запрошують до парків на концертні виступи. Для шанувальників активного відпочинку відбудуться пішохідні екскурсії "Київ незламний", "Золотоворітський квартал", "Пушкінська: паралельно Хрещатику".

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Програма заходів на День столиці та День Києва

Субота 28 травня

12:00 – 13:00 Виступи аматорських мистецьких колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

13:30 – 15:00 Виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору "Берегиня" – майданчик біля арки "Свободи українського народу" у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

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15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – парк "Володимирська гірка".

15:00 – 16:30 Виступи Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" та Камерного хору "Хрещатик" – Андріївський узвіз, 21 (біля Музею майстерні І.П. Кавалерідзе).

16:00 Концерт "Пісня Києву у музейному дворику" Ансамблю солістів "Благовіст". Внутрішній двір Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17).

17:00 Концертна програма – Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

15:00 Спеціальний показ до Дня Києва документальної стрічки режисера Андрія Загданського "Національний музей" – кінотеатр "Ліра" (вул. Велика Житомирська, 40).

14:00 Пішохідна екскурсія "Пушкінська: паралельно Хрещатику" – вулиця Пушкінська.

14:00 Екскурсія "Київ незламний". Маршрут: ст. м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. м. "Лук'янівська".

Неділя 29 травня

12:00 – 13:00 Виступи аматорських мистецьких колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – майданчик біля арки "Свободи українського народу" у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

16:00 Концерт на балконі театру – Київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17:00 Концерт – Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

14:00 Патріотичний майстер-клас – Музей видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

11:00 Пішохідна екскурсія "Золотоворітський квартал". Маршрут від метро "Золоті ворота".

12:00 Екскурсія "Київ незламний". Маршрут: ст. м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. м. "Лук'янівська".

Муніципальні музеї та бібліотеки

27.05 – 06.06 Виставка живопису "Мій Київ" з петриківського розпису "З Україною в серці". Відкриття 27.05 о 17.00. Музей Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05 – 19.06 Виставка "Жива скарбниця київського розпису" (сучасні тенденції). Відкриття 28.05 о 14.00. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9).

28.05 – 28.06 Проєкти "Чорні ангели" та Framed-Unframed. Відкриття 28.05 о 17.00. Київська міська галерея мистецтв "Лавра" (вул. Лаврська, 1).

30.05 о 14:00 Краєзнавчий час "Як тебе не любити, Києве мій!" – Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25А).

31.05 о 13:00 Виставка творів клаптикового мистецтва київських майстрів "Печворк на траві" – Музей видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97).

Травень 2022 р. Книжкова виставка "Мелодії вічного міста" – Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія" (вул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-заходи

28.05 – 29.05 Фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва Formidable. Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Щотижня онлайн-вікторина з історії Києва (Instagram). Музейно-виставковий центр "Музей історії міста Києва".

23.05 – 20.06 Міський конкурс дитячого малюнку "Київ та кияни очима дітей" під гаслом "Київ – історія міста у символах". Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25А).

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