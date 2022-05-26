День Києва та День столиці: дати та програма

У КМДА розповіли, куди можна сходити у столиці у ці вихідні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року святкування Дня столиці та Дня Києва 28 та 29 травня відбуватиметься в умовах воєнного стану. Тому для дорослих жодних масштабних заходів не передбачено, хоча можна буде відвідати пішохідні екскурсії, виставки та концерти. Дитячі заходи відбудуться здебільшого в онлайн-форматі. При цьому влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття. Детальну програму заходів опублікувала КМДА.

Зокрема, 28 та 29 травня онлайн відбудеться фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва "Formidable". Щотижня в Instagram можна брати участь в онлайн-вікторині з історії Києва. А Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей проводитиме онлайн міський конкурс дитячого малюнка "Київ та кияни очима дітей" до 20 червня.

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Муніципальні музеї та бібліотеки відкриють тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традиціям, звичаям та культурі. У вихідні киян та гостей міста також запрошують до парків на концертні виступи. Для шанувальників активного відпочинку відбудуться пішохідні екскурсії "Київ незламний", "Золотоворітський квартал", "Пушкінська: паралельно Хрещатику".

Програма заходів на День столиці та День Києва

Субота 28 травня

12:00 – 13:00 Виступи аматорських мистецьких колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

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13:30 – 15:00 Виступи Київської академічної муніципальної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Українського академічного театру українського фольклору "Берегиня" – майданчик біля арки "Свободи українського народу" у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – парк "Володимирська гірка".

15:00 – 16:30 Виступи Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" та Камерного хору "Хрещатик" – Андріївський узвіз, 21 (біля Музею майстерні І.П. Кавалерідзе).

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16:00 Концерт "Пісня Києву у музейному дворику" Ансамблю солістів "Благовіст". Внутрішній двір Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17).

17:00 Концертна програма – Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

15:00 Спеціальний показ до Дня Києва документальної стрічки режисера Андрія Загданського "Національний музей" – кінотеатр "Ліра" (вул. Велика Житомирська, 40).

14:00 Пішохідна екскурсія "Пушкінська: паралельно Хрещатику" – вулиця Пушкінська.

14:00 Екскурсія "Київ незламний". Маршрут: ст. м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. м. "Лук'янівська".

Неділя 29 травня

12:00 – 13:00 Виступи аматорських мистецьких колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – майданчик біля арки "Свободи українського народу" у Центральному парку культури та відпочинку м. Києва.

16:00 Концерт на балконі театру – Київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17:00 Концерт – Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

14:00 Патріотичний майстер-клас – Музей видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

11:00 Пішохідна екскурсія "Золотоворітський квартал". Маршрут від метро "Золоті ворота".

12:00 Екскурсія "Київ незламний". Маршрут: ст. м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук'янівський Військовий цвинтар – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. м. "Лук'янівська".

Муніципальні музеї та бібліотеки

27.05 – 06.06 Виставка живопису "Мій Київ" із петриківського розпису "З Україною в серці". Відкриття 27.05 о 17.00. Музей Шолом-Алейхема (вул. Велика Васильківська, 5).

28.05 – 19.06 Виставка "Жива скарбниця київського розпису" (сучасні тенденції). Відкриття 28.05 о 14.00. Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9).

28.05 – 28.06 Проєкти "Чорні ангели" та "Framed-Unframed". Відкриття 28.05 о 17.00. Київська міська галерея мистецтв "Лавра" (вул. Лаврська, 1).

30.05 о 14:00 Краєзнавчий час "Як тебе не любити, Києве мій!" – Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-А).

31.05 о 13:00 Виставка творів клаптикового мистецтва київських майстрів "Печворк на траві" – Музей видатних діячів української культури (вул. Саксаганського, 97).

Травень 2022 р. Книжкова виставка "Мелодії вічного міста" – Міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода гвардія" (вул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-заходи

28.05 – 29.05 Фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва "Formidable". Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

Щотижня Онлайн вікторина з історії Києва (Instagram). Музейно-виставковий центр "Музей історії міста Києва".

23.05 – 20.06 Міський конкурс дитячого малюнку "Київ та кияни очима дітей" під гаслом "Київ – історія міста у символах". Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва (просп. Перемоги, 25-А).

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