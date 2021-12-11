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Прогріє до +8! Синоптики порадували прогнозом погоди у Києві 12 грудня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 15:50
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Буде південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с
У столиці буде сонячна погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці буде сонячна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, на території Києва та області синоптики прогнозують сонячну погоду. Опадів у цей день не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у столиці на 12 грудня

У Києві та області 12 грудня очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 3-5 градусів тепла, а вдень підніметься до 6-8 градусів тепла.

До того ж, синоптики прогнозують південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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