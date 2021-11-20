Прогулянки в карантин. У звичайній багатоповерхівці кияни можуть побачити Версаль (фото)

Майстер обіцяє, що після пандемії продовжить прикрашати парадне

Мешканець столиці створив у себе в під'їзді справжній шедевр / Фото: Сьогодні

Одне з самих дивовижних місць у Києві – це сходова клітка у житловому будинку на вулиці Райдужній, 11-а. Тут киянин Володимир Чайка створив неймовірний інтер'єр у під'їзді, який багато хто називає "Київським Версалем". Стіни вздовж сходових маршів прикрашені красивою ліпниною, картинами, статуетками. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", навіть сміттєпровід тут особливий – у вигляді античної колони.

Незвичайний під'їзд

З пенсіонером Володимиром Чайкою ми зустрічалися вже неодноразово. Створена ним краса вражає не лише киян, а й гостей міста.

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Ми вирішили дізнатися у майстра, як він переживає коронавірус і що нового з'явилося у його під'їзді. Майстер обожнює літературу, поезію і все про мистецтво. Тому й освоїв технологію виготовлення ліпнини. З формами Чайці допоміг його добрий знайомий, який навчив секретів цієї майстерності.

Дивовижний під'їзд знаходиться на вулиці Райдужній. Фото: Олександр Марущак / Фото: Сьогодні

Прикрашати під'їзд будинку Володимир Васильович почав ще близько 20 років тому, щоб жити в ньому було нудно та приємно. Чайка прикрасив дзеркалом та картинами навіть кабіну ліфта.

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Киянин Володимир Чайка багато років творив красу. Фото: Олександр Марущак / Фото: Сьогодні

Наводити красу він почав із 7 поверху. Кожна його робота – це пори року. Наприклад, 7 поверх він називає "Навесні" та "Влітку", шостий – "Зимою", п'ятий – "Восени". На стінах у парадному 16 жіночих портретів та вісім картин-репродукцій. Ще щонайменше 5 майстер планує встановити в майбутньому.

Під'їзд також оздоблюють жіночі портрети. Фото: Олександр Марущак / Фото: Сьогодні

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Тут можна побачити репродукції "Гойдалка", "Весняні канікули", "Урок танців", "Урок музики", "Урок спокуси".

Роботу зупинив карантин

Через коронавірус майстру довелося тимчасово тимчасово зупинити роботи з прикраси під'їзду.

"На п'ятому поверсі я оформив стіну, де встановив репродукцію картини Рубенса – його автопортрет з дружиною. Тепер біля ліфта гарно. Лєпніну розкрив фарбою під золото і ще планував дофарбувати, потрібно упорядкувати стелю і загальне обрамлення. Загалом п'ятий поверх треба ще доробляти, а я, як і раніше, планую дійти з ремонтом до майданчика 4 поверхи", – розповідає сайту "Сьогодні" Володимир Чайка.

Кожен поверх створений у різному стилі. Фото: Олександр Марущак / Фото: Сьогодні

З'явилися незадоволені

Володимир Васильович каже, що до під'їзду продовжують навідуватись туристи. Люди регулярно приходять подивитись незвичайне парадне навіть під час пандемії.

"Заходять парами або кілька чоловік. Мені це дуже подобається, але виявилося, що не всі сусіди задоволені таким паломництвом. Дехто каже, що гості ламають ліфт і дуже багато їх приходить. Чесно, я не бачу нічого поганого, якщо людям цікаво. Вони приходять, дивляться і багато хто хоче зробити красу у своєму будинку. Навіть нехай без ліпнини, але аби було чисто та затишно", – розповідає нам Володимир Чайка.

Подивитися на "Версаль" приходить багато охочих. Фото: Олександр Марущак / Фото: Сьогодні

До речі, подивитися на незвичайний під'їзд приходить переважно молодь. На тлі картин роблять фотографії, навіть одного разу дівчата прийшли з цілим набором гарних суконь та влаштували на сходовій клітці справжню фотосесію.

Продовження обов'язково буде

Для Володимира Чайки прикраса під'їзду – це не робота, а хобі. Нам зізнається, що руки сверблять, так хоче помайструвати в під'їзді, але лікарі попросили максимально обмежити контакти.

"Це практично неможливо на сходовій клітці. Там постійно проходять сусіди, приходять люди, щоб подивитися на ліпнину. Тому я поки що відклав завершення роботи до кращих часів. Хоча, мій товариш, який мешкає на п'ятому поверсі, постійно підганяє мене. Як тільки зустрінемося, питає, коли наведу там красу. До речі, у нього народився онук, то я йому подарував репродукцію Рубенса. А що? Я всі картини дарую своїм сусідам. Вони проходять повз і бачать свої подарунки, милуються. Тож продовження обов'язково буде!", – обіцяє Володимир Чайка.

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