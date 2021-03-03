Проти використання вакцин: в Києві під будівлею Генпрокуратури мітинг (фото, відео)

У Києві під Офісом генпрокурора мітингують проти використання вакцин, закуплених МОЗ.
Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.
Активісти вважають, що вакцина CoviShield має сумнівну якість, тому проти чиновників МОЗ слід відкрити кримінальну справу.
На їхню думку, вакцина була закуплена компанією "Божа благодать" зі статутним фондом в 1000 доларів, яка раніше займалася будівництвом.
"Офіційна назва фірми "Грейс оф Год", що в перекладі означає "Божа благодать". Основним видом діяльності у неї значиться не будівництво, а торгівля фруктами, м'ясом і фармацевтичними товарами", – пишуть ЗМІ.
Тим часом глава парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу.
Раніше ми писали, що в Києві проходять два мітинги біля Верховної Ради України. Тут зібралися працівники закритих телеканалів ("112", ZIK, NewsOne), а також підприємці.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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