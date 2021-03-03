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Проти використання вакцин: в Києві під будівлею Генпрокуратури мітинг (фото, відео)

3 березня, 12:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тут зібралося кілька десятків осіб

У Києві під Офісом генпрокурора мітингують проти використання вакцин, закуплених МОЗ.

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Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.

Активісти вважають, що вакцина CoviShield має сумнівну якість, тому проти чиновників МОЗ слід відкрити кримінальну справу.



На їхню думку, вакцина була закуплена компанією "Божа благодать" зі статутним фондом в 1000 доларів, яка раніше займалася будівництвом.



"Офіційна назва фірми "Грейс оф Год", що в перекладі означає "Божа благодать". Основним видом діяльності у неї значиться не будівництво, а торгівля фруктами, м'ясом і фармацевтичними товарами", – пишуть ЗМІ.

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Тим часом глава парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу.

Раніше ми писали, що в Києві проходять два мітинги біля Верховної Ради України. Тут зібралися працівники закритих телеканалів ("112", ZIK, NewsOne), а також підприємці.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Київ протести прокуратура мітинг вакцина коронавірус

Джерело: Сьогодні

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