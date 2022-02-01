Намагалися захопити? Ми дізналися, що сталося біля будівлі СБУ у Києві

На місці зібралося багато людей із незрозумілих причин, також туди виїжджали правоохоронці

На місці працювала поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулицю Володимирську у Києві, де раніше помітили скупчення людей біля фінансової установи, виїжджали поліцейські.

Про це кореспондентові "Сьогодні" розповіли у пресслужбі поліції.

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"На місці з'ясувалося, то на Володимирській біля фінансової установи зібралося багато людей. Відбувся конфлікт. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між учасниками вичерпано. Правоохоронці зібрали заяви та пояснення присутніх для детального з'ясування всіх деталей", – повідомили нам у поліції Києва.

Намагалися захопити будівлю?

Правоохоронці уточнили, що на Володимирській сьогодні не було спроби захоплення будівлі та стрілянини, постраждалих немає.

"Біля будівлі почали збиратися люди. Поліцейський одразу виїхали на місце, щоб розібратися в ситуації та уточнити, з якою метою збираються громадяни. Причини зборів встановлюються", – додають у поліції.

Що було відомо раніше

В Telegram-каналі "Київ Оперативний" з'явилася інформація, що у Києві на вулиці Володимирській масове скупчення людей та поліції біля будівлі СБУ. У соцмережі писали, що була спроба захоплення будівлі.

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