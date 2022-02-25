"Працівники є заручниками". Що зараз відбувається на захопленій окупантами ЧАЕС

Російські окупанти напали на станцію 24 лютого

У Чорнобилі 24 лютого окупанти захопили станцію. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 25 лютого у Чорнобилі АЕС працює, все тихо, а працівники розійшлися по робочих місцях.

Про це повідомила Лала Тарапакіна на сторінці у Facebook.

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Яка зараз ситуація на ЧАЕС?

Лала Тарапакіна розповіла, що зараз фактично працівники станції є заручниками, але насамперед – заручниками свого професіоналізму та совісті.

"Це об‘єкт, який не можна покинути, щоб не відбувалося. Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали і розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати та не телефонувати їм щохвилини. Всі живі та цілі", – зазначила вона.

Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

"Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи", – написала вона.