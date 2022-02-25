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"Працівники є заручниками". Що зараз відбувається на захопленій окупантами ЧАЕС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 лютого, 08:56
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Російські окупанти напали на станцію 24 лютого
У Чорнобилі 24 лютого окупанти захопили станцію. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чорнобилі 24 лютого окупанти захопили станцію. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 25 лютого у Чорнобилі АЕС працює, все тихо, а працівники розійшлися по робочих місцях.

Про це повідомила Лала Тарапакіна на сторінці у Facebook.

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Яка зараз ситуація на ЧАЕС?

Лала Тарапакіна розповіла, що зараз фактично працівники станції є заручниками, але насамперед – заручниками свого професіоналізму та совісті.

"Це об‘єкт, який не можна покинути, щоб не відбувалося. Станція працює. Все тихо. Працівники поснідали і розійшлися по робочих місцях. Наші колеги та друзі зі станції просять не панікувати та не телефонувати їм щохвилини. Всі живі та цілі", – зазначила вона.

Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках. Про це повідомила радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова.

"Це загрожує безпеці не тільки України, а й Європи", – написала вона.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що після жорстокого бою наш контроль над Чорнобильським майданчиком втрачено.

"Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити про те, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні. Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", – сказав він.

Напад Росії на Україну

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