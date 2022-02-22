Заради помсти? У Києві вистрілили з гранатомета до адвокатської контори

У Києві невідомі обстрілялибудинок на вулиці Дегтярівській. Ніхто не постраждав, проте поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Хулігани вистрілили у приміщення з РПГ-26.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо
Вночі у будівлі на вулиці Дегтярівській, де на одному з поверхів знаходиться адвокатська контора, пролунав вибух. За попередньою інформацією, постріл був із РПГ-26.
Далі по темі
Через вибух були пошкоджені вікна в кабінетах адвокатської контори та фасад приміщення. Постраждалих внаслідок пригоди немає.
Хотіли помститися?
Копи встановлюють причетних до цього злочину. Слідство розглядає кілька версій злочину. Основна – професійна діяльність адвокатів.
Як покарають хуліганів
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
Винуватці можуть втратити свободу до семи років.
У центрі Києва біля будівлі СБУ відкрили стрілянину з автомата
25 січня у центрі Києва сталася перестрілка. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ.
"Озброєні тітоньки з автоматами напали на активістів громадської організації "Український стяг" ", – повідомляють в Мережі.
У поліції Києва кажуть, що з'ясовують ситуацію та всі обставини стрілянини в центрі Києва. Постраждалих нема, а озброєними були представники охоронної фірми.
Раніше ми писали:
- У Косово та Метохії обстріляли автобус, який перевозив учнів Вбито водія, кондуктора та двох учнів.
- На Донеччині нацгвардійці застосували зброю через непокори п'яного водія.