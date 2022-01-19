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Поширення "Омікрону" та понад 8 тис. смертей: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 13:17
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Загалом у столиці коронавірус подолали 328 527 чоловік
У місті збільшилася кількість хворих на новий штам
У місті збільшилася кількість хворих на новий штам / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили минулої доби 1268 хворих на коронавірус. Крім того, у місті фіксують зростання штаму "Омікрон".

Докладніше про те, що відбувається з COVID-19 у столиці, читайте у матеріалі "Сьогодні".

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"1268 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8389 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 347 496", – про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Захворіли за минулу добу:

  • 715 жінок віком від 18 до 92 років,
  • 427 чоловіків віком від 18 до 89 років,
  • 52 дівчинки від 4 місяців до 17 років та 74 хлопчики від 6 місяців до 17 років.

Серед померлих – 6 жінок від 49 до 89 років та 6 чоловіків від 54 до 81 року.

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Одужали минулої доби 635 чоловік. Загалом коронавірус подолали 328 527 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 209, у Дніпровському – 171 та в Солом’янському районі – 132 випадки", – зазначив мер.

У місті готуються до стрибка захворюваності

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все через те, що медики почали найчастіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон".

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"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе її у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 чоловік було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

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