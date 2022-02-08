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Російський банк продає гуртожиток із людьми у Києві: що відомо

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 06:00
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Фінустанова відмовилася передавати банк на безоплатній основі до комунальної власності міста
Будівлю продають за 2,3 млн доларів/Колаж: "Сьогодні"
Будівлю продають за 2,3 млн доларів/Колаж: "Сьогодні"

У Києві продають будівлю гуртожитку разом із людьми. Йдеться про будинок на Оболонському проспекті, 34-в. Загальна площа гуртожитку — 3002,4 квадратних метрів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Відомо, що у 1996 році цей будинок став приватною власністю, його викупив "Промінвестбанк". На момент покупки будівлі вона мала статус нежилої. Лише у 2016 році було оформлено державну реєстрацію права на приватну власність. Того ж року до реєстру внесли виправлення, що будівля гуртожитку є об'єктом житлової нерухомості.

Відомо, що будівля гуртожитку на Оболонському проспекті, 34-в не передавалася в управління Оболонської РДА. Як з'ясував сайт "Сьогодні", минулого року представники Оболонської райдержадміністрації зверталися до банку з проханням про передачу будівлі на безоплатній основі до комунальної власності міста, але банк відмовився, аргументуючи тим, що будівля є приватною власністю.

Станом на 2014 рік у гуртожитку проживало 250 осіб. Очевидно, він виявився проблемним активом для банку і фінансова установа вирішила його позбутися, виставивши на продаж.

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Що кажуть експерти?

Як зазначають експерти, вартість такої будівлі на Оболоні набагато більша, ніж заявлено.

"Подібні приміщення коштують набагато дорожче, ніж заявлена вартість в оголошенні — 2,3 мільйона доларів. Мабуть, з будівлею є проблема, наприклад, щодо розселення мешканців. Ось банк і вирішив її позбутися. Тоді і проблеми з мешканцями вирішуватимуть не вони, а новий господар приміщення", — пояснили нам в одній із рієлторських компаній.

У КМДА кажуть, що не можуть втручатися у господарську діяльність банку, тим більше, що зараз мешканців ніхто не виселяє з їхніх кімнат.

Що відомо про банк, який продає будинок?

ПАТ "Промінвестбанк" засновано 1992 року. У 2008 році власником "Промінвестбанку" став російський "Внєшекономбанк" (ВЕБ), який має 99,7726% його акцій. Свої інвестиції у розвиток українського банку ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів. Останнім часом Промінвестбанк планомірно згортав свою банківську діяльність. Так, у 2019 році фінустанова скоротила мережу відділень з 56 до одного, закрила поточні рахунки ФОП, припинила співпрацю з Mastercard. За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) "Промінвестбанк" займав 12-е місце серед 76 банків, що на той момент працювали.

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При цьому у червні 2019 року ВЕБ подав до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму позов проти України. Причиною такого кроку стали санкції проти Промінвестбанку.

Нагадаємо, у березні 2017 року на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони та указу президента Національний банк України ввів санкції проти "дочок" російських банків із державним капіталом. Серед них був і Промінвестбанк. 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції цих "дочок". Їм заборонили проводити ліквідацію або реорганізацію юрособи, а також будь-які дії, спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна.

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