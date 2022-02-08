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Российский банк продает общежитие с людьми в Киеве: что известно

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 06:00
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Финучреждение отказалось передавать банк на бесплатной основе в коммунальную собственность города
Здание продают за 2,3 млн долларов/Коллаж: "Сегодня"
Здание продают за 2,3 млн долларов/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве продают здание общежития вместе с людьми. Речь идет о здании на Оболонском проспекте, 34-в. Общая площадь общежития — 3002,4 квадратных метра.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно?

Известно, что в 1996 году это здание стало частной собственностью, его выкупил "Проминвестбанк". На момент покупки здания оно имело статус нежилого. Только в 2016 году была оформлена государственная регистрация права на частную собственность. В том же году в реестр внесли правку, что здание общежития — объект жилой недвижимости.

Известно, что здание общежития по проспекте Оболонском, 34-в не передавалось в управление Оболонской РГА. Как выяснил сайт "Сегодня", в прошлом году представители Оболонской райгосадминистрации обращались в банк с просьбой о передаче здания на бесплатной основе в коммунальную собственность города, но банк отказался, аргументируя тем, что здание является частной собственностью.

По состоянию на 2014 год в общежитии проживало 250 человек. По всей видимости оно оказалось проблемным активом для банка и финансовое учреждение решило от него избавиться, выставив на продажу.

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Что говорят эксперты?

Как отмечают эксперты стоимость такого здания на Оболони намного больше, чем заявлено.

"Подобные помещения стоят намного дороже, чем заявленная стоимость в объявлении — 2,3 миллиона долларов. Видимо со зданием есть проблема, например, по расселению жильцов. Вот банк и решил от него избавиться. Тогда и проблемы с жильцами будут решать не они, а новый хозяин помещения", — пояснили нам в одной из риэлтерских компаний.

В КГГА говорят, что не могут вмешиваться в хозяйственную деятельность банка, тем более что сейчас жильцов никто не выселяет из их комнат.

Что известно о банке, который продает здание?

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. В 2008 году владельцем "Проминвестбанка" стал российский "Внешэкономбанк" (ВЭБ), который владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие украинского банка ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов. В последнее время Проминвестбанк планомерно сворачивал свою банковскую деятельность. Так, в 2019 году финучреждение сократило сеть отделений с 56 до одного, закрыло текущие счета ФЛП, прекратило сотрудничество с Mastercard. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12-е место среди 76 работавших на тот момент банков.

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При этом в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.

Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк. В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

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