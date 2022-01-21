З кожним днем все гірше: що відбувається з COVID-ситуацією у Києві

Загалом коронавірус подолали 330 030 жителів столиці

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили минулої доби понад 1500 тисяч хворих на коронавірус, 12 осіб померли. Крім того, у місті прогнозують різкий стрибок захворюваності. Все через те, що медики почали частіше фіксувати нові випадки штаму "Омікрон". Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини.

Дані за добу

"1552 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 осіб померли. Усього за період пандемії в Києві 8413 смертей від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 350 457", – про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

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Захворіли минулої доби:

864 жінки віком від 18 до 90 років,

535 чоловіків віком від 18 до 96 років,

72 дівчинки від 10 місяців до 17 років та 81 хлопчик від 10 місяців до 17 років.

Серед померлих: 6 жінок від 55 до 78 років та 6 чоловіків від 47 до 83 років.

Дані за добу / Фото: КГГА

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Одужали минулої доби 752 особи. Загалом коронавірус подолали 330 030 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 281, у Деснянському – 213 та в Оболонському районі – 199 випадків", – наголосив Віталій Кличко.

Чому збільшилась кількість хворих?

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе її у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

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"Результати такі: у 20 осіб було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

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