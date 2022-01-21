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С каждым днем все хуже: что происходит с COVID-ситуацией в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 января, 11:44
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В общей сложности коронавирус преодолели 330 030 жителей столицы
В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон"
В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за прошлые сутки более 1500 тысячи больных коронавирусом, 12 человек скончались. Кроме того, в городе прогнозируют резкий скачок заболеваемости. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи штамма "Омикрон". Сайт "Сегодня" собрал последние новости.

Данные за сутки

"1552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8413 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 350 457", – об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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Заболели за прошедшие сутки:

  • 864 женщины в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 535 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет,
  • 72 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 81 мальчик от 10 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 6 женщин от 55 до 78 лет и 6 мужчин от 47 до 83 лет.

Данные за сутки
Данные за сутки / Фото: КГГА

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Выздоровели за прошедшие сутки 752 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 030 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 281, в Деснянском – 213 и в Оболонском районе – 199 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Почему увеличилось количество больных?

"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

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"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

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