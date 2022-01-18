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З необрізаною пуповиною. У київське "Вікно життя" підкинули крихітного малюка

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 16:29
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Дитину зареєстрували в органах опіки та незабаром переведуть до дитячого будинку
Новонароджену дівчинку, яку покинули батьки, назвали Юлею
Новонароджену дівчинку, яку покинули батьки, назвали Юлею / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Вікно життя" у Київському міському центрі перинатальної та репродуктивної медицини підкинули новонароджену дівчинку. Першу цього року. Як розповіли сайту "Сьогодні" у медичній установі, це сталося вранці 17 січня.

"Слава Богу, що новонароджену дівчинку поклали в наше "Вікно життя" на проспекті Героїв Сталінграда, 16, а не кинули на вокзалі чи ще десь на вулиці у мороз. Нам підкинули дівчинку, яка ще була не відокремлена від плаценти та з пуповиною. Пелюшки були не дуже чистими, але все благополучно закінчилося – дівчинка здорова. Її передали до дитячого відділення, зігріли, відділили плаценту", – розповіла сайту "Сьогодні" заступник директора з медичної частини Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Людмила Воробей.

Дівчинка вагою – 3 кг 840 грам, зріст – 55 сантиметрів.

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"Ми її сьогодні вже обстежили, взяли усі необхідні аналізи – вона є абсолютно здоровою. Дівчинку назвали Юлею. Таке ім'я дали, бо був день Юлії 15 січня. Дитину зареєстрували в органах опіки. Фахівці приходили до нас у центр. Ми просто щасливі, що наше "Вікно життя", яке ми відкрили за власною ініціативою, працює та приносить користь", – розповіла нам Людмила Воробей.

"Вікно життя" у столиці одне

"Вікно життя" на Оболоні – єдине на весь Київ. Минулого року до нього поклали трьох діток. До речі, підкидьків залишали дуже синхронно – один за одним. Батьків, які залишають дітей у таких вікнах, поліція не розшукує.

За такий вчинок кримінальної відповідальності не настає. Дівчинку зареєстрували, взяли на облік. І її невдовзі переведуть до дитячого будинку. Швидше за все, вона буде усиновлена.

"Дівчинка цілком здорова, гарненька. До речі, кияни, які дізналися про цей випадок, дзвонять нам, приносять речі – памперси, їжу. А дехто навіть просить усиновити крихту. Але це зробити можна лише після того, як дівчинку буде переведено до дитячого будинку", – додають у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

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