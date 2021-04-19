Салюти, нардепи і секретні запрошення: нові подробиці скандальної вечірки Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" і його гості грубо порушили не тільки карантин, а й заборону на використання піротехніки в період агресії на Донбасі

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який влаштував вечірку на день народження дружини в локдаун, порушив не тільки карантин. На заході запускали заборонені з кінця 2019 року салюти, а серед гостей були чинні депутати і посадовці.

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Про це повідомляється в розслідуванні "Схем".

Як зафіксували журналісти, сам Тищенко прибув до готелю Fairmont, у ресторані якого приходила вечірка, о 19:00 18 квітня.

Слідом за Тищенком протягом години в п'ятизірковий готель в центрі Києва прибуло ще близько 30 святково одягнених гостей з квітами. Як відзначають журналісти, жоден з них перед входом в готель не скористався захисною маскою.

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Близько 21:00 на парковці готелю вже не було вільного місця, а о 22 навпроти готелю з Труханового острова почали запускати святковий салют.

Знайомі обличчя

Серед прибулих журналісти впізнали колегу Тищенка по фракції "Слуга народу" нардепа Олександра Трухіна.

Також захід відвідав колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills Аріете Шварц.

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А після 22 бачили, як з готелю виходив колишній народний депутат від "Слуги народу", зараз голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, до речі, і керує Fairmont, що належить її батькові.

Джерела "Схем" надали запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. У них, зокрема, просили гостей не публікувати фотографії зі свята і не відзначати локацію.

Поліція приїздила, але не перешкоджала

Журналісти також бачили, що повз готель тричі проїжджала патрульна машина, яка таки зупинилася біля нього і поліцейські зайшли всередину. Але майже відразу залишили заклад.

Після приїзду поліції гості на вулицю не виходили. Близько 2 години ночі, за інформацією "Схем", гості все ще залишалися в готелі. Також під будівлею залишалася і машина заступника керівника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

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Що порушили Тищенко і його гості

Локдаун, запроваджений у Києві з 5 квітня через серйозну ситуацією з COVID-19, забороняє ресторанам і кафе приймати гостей, вони працюють тільки на винос і доставку. Також заборонені масові заходи, а ресторани в готелях можуть працювати тільки для сніданків і замовлень в номер.

З кінця 2019 року в Києві заборонено використання піротехніки і салютів "на період збройної агресії на сході України".

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенком заходу в ресторані готелю Fairmont з'явилася ще вночі. Вранці поліція відкрила кримінальне провадженняза фактом порушення карантину через проведення банкету.

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