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Салюти, нардепи і секретні запрошення: нові подробиці скандальної вечірки Тищенка

19 квітня, 21:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нардеп від "Слуги народу" і його гості грубо порушили не тільки карантин, а й заборону на використання піротехніки в період агресії на Донбасі

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який влаштував вечірку на день народження дружини в локдаун, порушив не тільки карантин. На заході запускали заборонені з кінця 2019 року салюти, а серед гостей були чинні депутати і посадовці.

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Про це повідомляється в розслідуванні "Схем".

Як зафіксували журналісти, сам Тищенко прибув до готелю Fairmont, у ресторані якого приходила вечірка, о 19:00 18 квітня.

Слідом за Тищенком протягом години в п'ятизірковий готель в центрі Києва прибуло ще близько 30 святково одягнених гостей з квітами. Як відзначають журналісти, жоден з них перед входом в готель не скористався захисною маскою.

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Близько 21:00 на парковці готелю вже не було вільного місця, а о 22 навпроти готелю з Труханового острова почали запускати святковий салют.

Знайомі обличчя

Серед прибулих журналісти впізнали колегу Тищенка по фракції "Слуга народу" нардепа Олександра Трухіна.

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Також захід відвідав колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills Аріете Шварц.

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А після 22 бачили, як з готелю виходив колишній народний депутат від "Слуги народу", зараз голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, до речі, і керує Fairmont, що належить її батькові.

Джерела "Схем" надали запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. У них, зокрема, просили гостей не публікувати фотографії зі свята і не відзначати локацію.

Поліція приїздила, але не перешкоджала

Журналісти також бачили, що повз готель тричі проїжджала патрульна машина, яка таки зупинилася біля нього і поліцейські зайшли всередину. Але майже відразу залишили заклад.

Після приїзду поліції гості на вулицю не виходили. Близько 2 години ночі, за інформацією "Схем", гості все ще залишалися в готелі. Також під будівлею залишалася і машина заступника керівника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

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Що порушили Тищенко і його гості

  • Локдаун, запроваджений у Києві з 5 квітня через серйозну ситуацією з COVID-19, забороняє ресторанам і кафе приймати гостей, вони працюють тільки на винос і доставку. Також заборонені масові заходи, а ресторани в готелях можуть працювати тільки для сніданків і замовлень в номер.
  • З кінця 2019 року в Києві заборонено використання піротехніки і салютів "на період збройної агресії на сході України".

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенком заходу в ресторані готелю Fairmont з'явилася ще вночі. Вранці поліція відкрила кримінальне провадженняза фактом порушення карантину через проведення банкету.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин вечірка ресторани Микола Тищенко коронавірус локдаун
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