Школярі повертаються за парти, а локдауну не буде: що відбувається з COVID-19 у Києві

У Києві станом на 22 листопада статистика коронавірусу набагато покращилася – за добу зафіксували 358 нових випадків. Також у столиці школярі йдуть з дистанційки та виходять на очне навчання.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу).
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Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 245 958 людей (764 за добу)
- померли 7 214 людей (32 за добу)
У Київській області зафіксовано 168 365 випадків COVID-19 (965 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 144 879 людей (115 за добу)
- померли 3 944 людей (9 за добу)
Коли Київ вийде із "червоної зони"? Прогноз Кличка
У Києві ситуація з коронавірусом набагато покращилася, порівняно з минулими тижнями. Тож незабаром столиця зможе вийти із "червоної" карантинної зони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами Кличка, столиця найближчим часом має шанси вийти з "червоної" карантинної зони та перейти до "помаранчевої". На сьогодні заповненість лікарень трохи менша, ніж у попередні дні — 58%.
"61% зараз заповненість ліжок із киснем. На сьогодні у нас 46 осіб померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися у жодному разі не потрібно", – зазначив міський голова.
Водночас Кличко додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще залишається загрозливою. Влада сподівається, що й надалі цифри покращуватимуться, і в цьому допоможе вакцинація.
Мер столиці підкреслив, що вакцинація зараз є єдиним захистом від коронавірусної хвороби, і вкотре закликав українців зробити щеплення від COVID-19.
"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної зони" і перейти в "помаранчеву", – підсумував Кличко.
Кінець дистанційки
У Києві з 22 листопада відновиться денне навчання у навчальних закладах, а також у художніх школах.
З понеділка відновлять освітній процес у приміщеннях навчальних закладів усіх типів та форм власності:
- спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти;
- закладів фізичної культури та спорту;
- художніх шкіл та художніх установ.
Відновити очне навчання установи можуть за дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної зони".
Що відбувається у COVID-лікарнях Києва
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на сьогодні столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповнені трохи більше 66%. Водночас ліжка із киснем – 71%. Так, ситуація набагато покращала.
Як розповів Кличко, на сьогодні є тенденція до зменшення завантаженості ліжок, зокрема і кисневих.
У Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню в комунальних медзакладах обладнані понад 90% ліжок.
Також у столиці є понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.
"Влітку, коли не було такої хвилі захворюваності, ми зробили все, щоб підготуватися. Тоді фахівці – і міжнародні, і вітчизняні – говорили, що наступна хвиля буде однозначно набагато складнішою. Тому ми цей час використали, щоб підготувати наші медзаклади, закупити все необхідне", – наголосив міський голова.
Кличко додав, якщо буде потреба влада готова розгорнути ще 5,5 тисяч ліжок додатково. Але сьогодні такої потреби поки немає. І, якщо позитивна динаміка, зменшення госпіталізацій, заповненості ліжок, збережеться протягом найближчого часу, то уряд зможе розглянути питання виходу Києва з "червоної зони".
Чи вистачає кисню у київських лікарнях
На сьогодні у лікарнях Києва є та вистачає кисню. За словами мера столиці Віталія Кличка, критичної ситуації наразі не було.
Як стало відомо, за добу комунальні медзаклади використовують від 40 до 60 тонн кисню. Наприклад, лікарня номер 4 у минулі хвилі використовувала приблизно 3-4 тонни кисню на добу. У цю хвилю – 7-8 тонн. Багато людей, яких госпіталізували, були кислозалежні.
Кличко заявив, що запаси постійно поповнюються, кисень регулярно завозять у лікарні. В усіх із них поставили спеціальні резервуари для його зберігання. Обладнали та відремонтували системи централізованого киснепостачання.
"Одне можу сказати: киснем наші лікарні забезпечені. Я сподіваюсь, що критичної ситуації не буде. Контракти на постачання в нас підписані. І сьогодні всі ліжка для киснезалежних пацієнтів ми забезпечуємо киснем. Я сподіваюсь на позитивний розвиток подій, не хочу говорити про поганий", – додав міський голова.
Чи буде повний локдаун у Києві
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчим часом у столиці не планують запроваджувати повний локдаун.
Як розповів мер, на сьогодні у столиці ситуація з коронавірусом вирівнялася. Зважаючи на динаміку зниження кількості госпіталізацій та відсотка завантаженості ліжок із киснем у медзакладах Києва, комісія з НС міста вже ухвалила рішення про повернення за парти учнів усіх класів столичних шкіл.
Кличко підкреслив: тому про запровадження повного локдауну в Києві наразі не йдеться. До того ж влада спостерігає за ситуацією та оперативно на неї реагує.
Кличко також звернувся до мешканців столиці та наголосив, що ситуація з поширенням вірусу складна. І показники захворюваності в Україні, на жаль, досі високі. Багато регіонів і Київ, зокрема, залишаються у "червоній зоні".
"Тому ми повинні бути обережними, свідомими і дотримуватися ключових протиепідемічних правил. Бо сьогодні головне – зберегти здоров"я і життя людей. Не допустити різкого сплеску захворювання й відповідно – колапсу медичної системи", – підсумував мер столиці.
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