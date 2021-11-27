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Сильний туман! Синоптики попереджають киян про погіршення погоди

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 листопада, 16:28
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Фахівці рекомендують водіям знижувати швидкість руху та уникати різких маневрів на дорозі
У столиці прогнозують сильний туман
У столиці прогнозують сильний туман / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі та вранці 28 листопада у Києві синоптики передають сильний туман. Видимість буде 200-500 м. А також – І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Фахівці рекомендують водіям під час водіння у тумані слідувати наступним порадам:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
  • дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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