Сильний туман! Синоптики попереджають киян про погіршення погоди

Вночі та вранці 28 листопада у Києві синоптики передають сильний туман. Видимість буде 200-500 м. А також – І рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час водіння у тумані слідувати наступним порадам:
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- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
- дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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